Magazin Autorevue TV Raimund Baumschlager testet den neuen Skoda Octavia RS / Gregor Bloëb und sein neuer Fiat Fullback / VW Passat GTE A 2016 In SOKO-Donau spielt er einen ernsten, geradlinigen Oberst, bei uns im Studio durfte er authentisch sein und war genau das Gegenteil. Schmähtiraden und Kurzweiligkeit sind garantiert, besonders, weil Dietrich Siegl den Parcours des Schreckens sehr eigenwillig interpretiert. Mit seinen zigfachen Staatsmeistertiteln kennt man ihn unter dem Spitznamen "der ewige Mundl", andere nennen ihn beim Namen: Raimund Baumschlager. Er weiß wie man Autos artgerecht bewegt, so hat er dem daneben sitzenden Christian Clerici im neuen Skoda Octavia RS ordentlich das fürchten gelehrt. Gregor Bloëb ist nicht nur Schauspieler, sondern auch jemand, den man hierzulande einen wilden Hund nennt was spätestens seiner Teilnahme an der Dakar mit dem Motorrad auch verbürgt ist. Christian Clerici hat ihn besucht und seinen neuen Fiat Fullback ausgeborgt. Den Schluss rundet der VW Passat GTE ab, der als Plug-In-Hybrid eine gewisse Zeit lokal emissionsfrei unterwegs sein kann. Christoph Jordan zeigt, wie das Leben eines Pendlers dadurch aufgebessert werden kann. Mehr darüber gibt's in Autorevue TV. Moderation: Christian Clerici Gäste: Gäste: Dietrich Siegl (Schauspieler) Originaltitel: Autorevue-TV