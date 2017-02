ATV 2 22:00 bis 22:55 Actionserie Arrow Gegen die Zeit USA 2014 Stereo Merken Oliver und Sara versuchen ihre Beziehung vor Laurel zu verbergen, um sie nicht noch mehr zu belasten. Aber es dauert nicht lange, bis Laurel trotzdem davon erfährt. Auch Felicity tut sich schwer mit Saras Präsenz im Arrow-Team. Sie fühlt sich plötzlich ausgeschlossen, weil sich Oliver mit Sara auch dank ihrer gemeinsamen Vergangenheit offenbar sehr verbunden fühlt. Als der Meisterdieb Clock King in der Stadt auftaucht, sieht Felicity jedoch ihre Chance gekommen, ihren Wert für das Team zu beweisen. Denn Clock King verfügt über eine Technologie, mit der er sich in die Computersysteme von Banktresoren hackt. Felicity will ihn mit ihren IT-Fähigkeiten fassen, bringt sich durch den Alleingang aber in große Gefahr?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen) Colin Donnell (Tommy Merlyn) Katie Cassidy (Laurel Lance) David Ramsey (John Diggle) Willa Holland (Thea Queen) Paul Blackthorne (Detective Quentin Lance) Susanna Thompson (Moira Queen Steele) Originaltitel: Arrow Regie: Nick Copus Drehbuch: Greg Berlanti, Marc Guggenheim Kamera: Gordon Verheul, Glen Winter Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12