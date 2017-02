ATV 2 20:15 bis 21:05 Krimiserie Gotham Leichen im Keller USA 2015 Stereo Merken Die Anklage gegen den korrupten Polizisten Arnold Flask wird fallen gelassen, nachdem er durch einen Kollegen entlastet wurde. Gordon ist außer sich vor Wut und stellt Commissioner Loeb zur Rede. Dabei erfährt er, dass sein eigener Partner Harvey Bullock die fälschliche Aussage getätigt hat. Bullock erklärt Gordon, dass Loeb gegen jeden einzelnen Polizisten etwas in der Hand hat und dadurch seine Macht festigt. Gordon beschließt etwas dagegen zu unternehmen und Loeb mit seinen eigenen Mitteln zu schlagen: Um an das dunkle Geheimnis des Commissioners zu gelangen, muss er sich abermals an den Pinguin wenden?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben McKenzie (James Gordon) Donal Logue (Harvey Bullock) David Mazouz (Bruce Wayne) Jada Pinkett Smith (Fish Mooney) Cory Michael Smith (Edward Nygma) Erin Richards (Barbara Kean) Robin Lord Taylor (Oswald Cobblepot) Originaltitel: Gotham Regie: Bill Eagles Drehbuch: Megan Mostyn-Brown Kamera: Christopher Norr Musik: Graeme Revell, David E. Russo Altersempfehlung: ab 12