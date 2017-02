ATV 2 16:20 bis 17:15 Abenteuerserie Crusoe Rauch und Trugbilder USA, GB, CDN, SA 2009 Stereo Merken Als Crusoe eines Tages die Augen öffnet, steht plötzlich seine Frau Susannah vor ihm. Zuerst glaubt er, es sei nur ein Traum, aber sie versichert ihm, sie sei mit einer Rettungsexpedition aufgebrochen, um ihn zu suchen. Er nimmt sie mit zum Baumhaus, um ihr Freitag vorzustellen, doch Freitag ist nicht dort und das Baumhaus verwüstet. Dunkel erinnert sich Crusoe an viel Rauch und einen Kampf. Susannah entdeckt an seinem Kopf eine Wunde, die vermuten lässt, dass er gestürzt ist. Ist Susannah also nur ein Trugbild oder steht sie wirklich vor ihm? Verzweifelt versucht sich Crusoe zu erinnern, was vor seinem Sturz passiert ist?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philip Winchester (Robinson Crusoe) Anna Walton (Susannah Crusoe) Tongai Arnold Chirisa (Freitag) Emma Barnett (Mary Crusoe) James Laurenson (Adam) Terence Harvey (John Tuffley) Sam Neill (Jeremiah Blackthorn) Originaltitel: Crusoe Regie: Alex Chapple Drehbuch: Justin Bodle, Stephen Gallagher, Debbie Oates Kamera: Peter Belcher Musik: James Gelfand