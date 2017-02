ATV 15:05 bis 16:10 Dokusoap Wachzimmer Ottakring Vollständige Evakuierung eines Wohnhauses im 10. Bezirk A 2016 Stereo Merken In dieser Folge vom "Wachzimmer Ottakring" herrscht Ausnahmezustand in Wien. Gemeinsam mit Feuerwehr und Rettung muss sich die Polizei um die vollständige Evakuierung eines Wohnhauses im 10. Bezirk kümmern. Denn ein Bewohner hat in der Absicht Selbstmord zu begehen eine explosive Chemikalie geschluckt, bei Kontakt mit der noch unbekannten Substanz besteht Lebensgefahr. Laut ersten Informationen hat der Mann selbst noch die Rettung verständigt und musste sich beim Abtransport mehrmals übergeben wodurch der Stoff im Stiegenhaus freigesetzt wurde. Die zahlreichen Einsatzkräfte haben alle Hände voll damit zu tun die Personen aus dem Haus zu holen und Schaulustige fernzuhalten. Die rund 60 Bewohner müssen im Freien sofort dekontaminiert werden. Nach der erfolgreichen Evakuierung betritt schließlich die Feuerwehr in Schutzanzügen das Gebäude. Noch ist unklar ob und wieviel der Substanz sich noch im Stiegenhaus sowie in der Wohnung des Mannes befindet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wachzimmer Ottakring