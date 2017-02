ATV 12:00 bis 13:00 Dokumentation DOKUPEDIA: Die verrücktesten Jobs der Welt Die verrücktesten Jobs der Welt GB, S 2013 Stereo Merken Unsere Welt erscheint uns oberflächlich betrachtet recht vertraut, doch sie bietet Stoff für die verrücktesten, kuriosesten und seltsamsten Geschichten. Hinter diesen Eigenartigkeiten verbergen sich zum Teil ganz erstaunliche wissenschaftliche Phänomene. Menschen auf der ganzen Welt verdienen ihr Geld mit den ungewöhnlichsten Jobs: ein "Bienen-Trainer" bildet Bienen zu Drogen- und Sprengstoff-Schnüffler aus. In South Carolina zapfen Wissenschafter das wertvolle Blut der sonderbaren Pfeilschwanzkrebse ab, um sie in der Humanmedizin einzusetzen. Ein Forscher reist mit einem Gartenzwerg um die Erde, während das wichtigste Arbeitswerkzeug eines NASA-Mitarbeiters seine Nase ist. Außerdem, warum ein Pizzabote auf den Florida Keys sogar unter Wasser liefert, enthüllt "Dokupedia: Die verrücktesten Jobs der Welt". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dokupedia Regie: Dan Edwards, Tim Usborne