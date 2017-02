NDR Info 21:05 bis 22:27 Sonstiges "Draußen vor der Tür" Merken Die Ursendung des Hörspiels beim NWDR am 13. Februar 1947 löste ein enormes Echo aus. Unteroffizier Beckmann wurde zur phänotypischen Gestalt des späten Kriegsheimkehrers. Mit seinem verzweifelten Ruf "Gibt denn keiner Antwort?", stellte er die Frage nach der Verantwortung für die Schuld der jüngsten Vergangenheit und sprach damit Millionen aus der Seele. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Hans Quest (Beckmann), Margarete Militzer (Ein Mädchen), Herbert Steinmetz (Ihr Mann), Wolf Beneckendorff (Ein Oberst), Else Theel (Die Frau des Oberst), Wika Krautz (Die Tochter des Oberst), Horst Clausnitzer (Deren Mann), Kurt Meister (Kabarettdirektor) Regie: Ludwig Cremer