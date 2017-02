NDR Info 15:05 bis 16:00 Sonstiges Logo Das Wissenschaftsmagazin Die Giftspinne im Wohnzimmer Merken In immer mehr Haushalten in Deutschland leben nicht nur Katzen, Hunde oder Wellensittiche als Haustiere. Oft sind es auch exotische Tierarten: Giftspinnen, Schlangen oder Leguane. Manchmal sogar Affen! Von den Argumenten von Tierschützern einmal ganz abgesehen, warnen auch Wissenschaftler zunehmend vor der Haltung solcher Tiere. Denn mit ihnen könnten sich hierzulande auch unbekannte Krankheiten verbreiten, sagen die Forscher. Die Giftspinne oder der Leguan im Wohnzimmer - das Wissenschaftsmagazin Logo auf NDR Info berichtet über die medizinischen Gefahren. In Google-Kalender eintragen