"The Greatest Show on Earth" - der Karneval in Trinidad In Trinidad wurde nicht nur der Calypso erfunden, sondern auch die Steelpan. Das Ölfass ist das Instrument des karibischen Inselstaates und wichtiger Bestandteil des Karnevals. In Port of Spain, der Hauptstadt von Trinidad und Tobago, werden einmal im Jahr, am Karnevals-Sonnabend, die besten Bands in einem Wettbewerb gekürt, dem "Panorama". Tausende hören und schauen den ohrenbetäubenden, rhythmischen Klängen im Queen's Park Savannah zu. Das Panorama-Festival ist der inoffizielle Auftakt des Karnevals in Trinidad, den die "Trinis", wie sie sich nennen, selbstbewusst zur größten Show der Welt erklärt haben. Fast ein Jahr lang bereiten sich Musiker und Designer, Tänzerinnen und Kostümschneiderinnen auf dieses Spektakel vor. Zum Karneval im Februar machen die "Trinis" ein Fass auf. Die Umzüge mit spektakulären Kostümen und die unzähligen Partys sind wild, pulsierend, mitreißend - explosiv, exotisch und erotisch. Die üblichen Textilien gelten hier als überflüssig. Notwendig dagegen sind - zumindest für europäische Ohren - Ohrstöpsel. Die Soca-Musik, die aus riesigen Container-großen Lautsprechern dröhnt, ist oh-ren-be-täubend! Sie lässt aber auch die steifsten Hüften wie von selbst schwingen?