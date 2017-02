Bayern 4 13:05 bis 15:00 Sonstiges Après-midi Merken <bk>Richard Wagner: "Die Feen", Ouvertüre (Royal Scottish National Orchestra, Leitung: Neeme Järvi)<ek><bk>Louis Moreau Gottschalk: "Fairy Land" (Klaus Kaufmann, Klavier)<ek><bk>Henry Purcell: Aus "The Fairy Queen" (Le Concert des Nations, Leitung: Jordi Savall)<ek><bk>Anthony Holborne: "The Fairy Round" (Julian Bream, Laute)<ek><bk>Josef Bayer: "Die Puppenfee" (Slowakisches Radio-Sinfonieorchester, Leitung: Andrew Mogrelia)<ek><bk>Maurice Ravel: "Shéhérazade", Ouverture de féerie (Orchestre de Paris, Leitung: Jean Martinon)<ek><bk>Igor Strawinsky: "Le baiser de la fee", Suite (London Sinfonietta, Leitung: Riccardo Chailly)<ek>. In Google-Kalender eintragen