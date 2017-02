BonGusto 00:10 bis 00:35 Magazin Typisch nordisch! Tiefsee-Ernte N 2008 Merken In Jøsenfjorden, an der südwestlichen Küste Norwegens besucht Tina Nordström eine Fischfarm. Sie bereitet eine Delikatesse - weißen Heilbutt - zu und lässt sich anschließend im örtlichen Spa verwöhnen. Rezepte: geschmortes Lamm in Dillsoße; Heilbutt in Limonen-Marinade mit Spargel und Serrano-Schinken; Rhabarber mit weißem Mousse au Chocolat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Tina Nordström, Sara La Fountain, Claus Meyer, Andreas Viestad Originaltitel: Perfect Day