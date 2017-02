BonGusto 12:00 bis 12:30 Magazin Caffee & Chocolade Eisherstellung D 2009 Merken Bei "Caffee & Chocolade" wird es heute eiskalt. Michael Gliss lässt sich von Studiogast Ralf van der Put in die Kunst der Eisherstellung einleiten. Worauf kommt es an bei der massenhaften Herstellung von Speiseeis? Wie werden neue Eissorten entwickelt? Am Herd geht es heute italienisch zu. Giuseppe Bongiovi lässt Kaffee und Schokolade in seine Gerichte einfließen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Caffee & Chocolade