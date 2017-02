DR Kultur 22:00 bis 22:30 Sonstiges Musikfeuilleton Brahms in Brasilien. Mit dem Rundfunkchor Berlin unterwegs in Südamerika Merken Im Herbst 2016 war der Rundfunkchor Berlin zum ersten Mal in Südamerika unterwegs. Die Tournee führte nach Brasilien, Chile und Argentinien, darunter in die Sala Sao Paulo und in das Teatro Colón in Buenos Aires. Unter der Leitung von Gijs Leenaars standen in sechs Konzerten in vier Städten das Mozart- und das Brahmsrequiem sowie Beethovens "Sinfonie Nr. 9" auf dem Programm. In Google-Kalender eintragen