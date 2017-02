DR Kultur 18:30 bis 20:00 Sonstiges "Gesänge, Chöre, Kollektive" Ein Diskurs Merken Seit der Antike gehört der Chor zum Theater, seit der Renaissance ist er in der Oper unverzichtbar. Und so zählte das chorische Sprechen und Singen schon früh zum Repertoire des Rundfunks: Ob im Unisono eines gemeinsamen Willens oder als kontrapunktisch arrangierte Polyphonie bereichern chorische Inszenierungen die Spielformen des Hörspiels. Im Toten-, Arbeiter- oder Beschwerdechor wird die kollektive Äußerung zur Äußerung eines Kollektivs - und mitunter zu einem gefährlichen Instrument, wie in der Zeit des Nationalsozialismus. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Nele Rosetz, Martin Engler, Birgitt Dölling Regie: Jochen Meißner