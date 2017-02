Super RTL 20:15 bis 22:15 Komödie Almanya - Willkommen in Deutschland D 2011 Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Deutscher oder Türke? Der in Deutschland geborene Cenk (Rafael Koussouris) hat's in der Schule nicht leicht, weil er als Enkel eines Gastarbeiters nirgendwo richtig dazugehört. Ein Schicksal, das all seine Familienmitglieder auf ihre Weise mit ihm teilen. Bei einer turbulenten Reise nach Anatolien erfährt Cenk, wie der Verlust von Heimat und Identität seine Familie geprägt hat. - Die augenzwinkernd-berührende Multikulti-Komödie entwickelte sich 2011 in den deutschen Kinos zum Publikumshit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vedat Erincin (Hüseyin (alt)) Fahri Yardim (Hüseyin (jung)) Lilay Huser (Fatma (alt)) Demet Gül (Fatma (jung)) Aykut Kayacik (Veli (alt)) Aycan Vardar (Veli (jung)) Aylin Tezel (Canan) Originaltitel: Almanya - Willkommen in Deutschland Regie: Yasemin Samdereli Drehbuch: Yasemin Samdereli, Nesrin Samdereli Kamera: Ngo The Chau Musik: Gerd Baumann Altersempfehlung: ab 6