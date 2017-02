ProSieben 20:15 bis 22:20 Actionfilm Jack Ryan: Shadow Recruit USA, RUS 2014 Nach einer Vorlage von Tom Clancy 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Chris Pine als Agent wider Willen: Afghanistan-Heimkehrer Jack Ryan sehnt sich nach Ruhe und nimmt deshalb einen Büro-Job an der Wall Street an. Doch sein neuer Chef, der CIA-Agent William Harper, hat anderes mit ihm vor. Ryan soll einen Terror-Anschlag verhindern, mit dem ein Oligarch im Auftrag der russischen Regierung die US-Wirtschaft lahmlegen will. Als Undercover-Agent macht sich Ryan auf den Weg nach Moskau. Dort muss er lernen, dass er niemandem vertrauen kann. Auf den ersten Blick ist Jack Ryan nur ein Finanzexperte in einer großen Investment-Bank in New York. Nicht einmal seine Freundin Kathy weiß, dass sich der Ex-Marine vor Jahren nach einer schweren Kriegsverletzung vom CIA anwerben ließ, um verdächtige Geldströme zu untersuchen. Als er dabei auf geheime Konten des russischen Wirtschaftsbosses Viktor Cherevin stößt, vermutet er ein gefährliches Komplott, das eine Weltwirtschaftskrise auslösen könnte. Allerdings ist Jack mehr als überrascht, als ihn sein väterlicher CIA-Vorgesetzter Harper selbst nach Moskau schickt, um dem undurchsichtigen Cherevin auf den Zahn zu fühlen. Was wie ein routinierter Business-Trip beginnt, verwandelt sich schnell in einen Albtraum: Bereits kurz nach Jacks Ankunft in der russischen Metropole will ihn ein Killer in seinem Hotelzimmer erschießen. Panisch versucht der unerfahrene Spion unterzutauchen. Aber ein Fehlschlag seiner Mission ist im Angesicht eines drohenden, verheerenden Terroranschlags auf die USA keine Option. Und so muss der frischgebackene Feldagent-wider-Willen zurück in die Höhle des Löwen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Pine (Jack Ryan) Kevin Costner (Thomas Harper) Kenneth Branagh (Viktor Cherevin) Keira Knightley (Cathy Muller) Lenn Kudrjawizki (Constantin) Alec Utgoff (Aleksandr Borovsky) Peter Andersson (Dimitri Lemkov) Originaltitel: Jack Ryan: Shadow Recruit Regie: Kenneth Branagh Drehbuch: Adam Cozad, David Koepp Kamera: Haris Zambarloukos Musik: Patrick Doyle Altersempfehlung: ab 12