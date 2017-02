ProSieben 14:10 bis 18:00 Show Die Beste Show der Welt D 2017 16:9 HDTV Merken Mit acht neuen Show-Ideen ins neue Jahr: Kann Klaas mit den Coaches Stefanie Kloß, Sasha und Tim Bendzko mit seiner neuen Musikshow "The Noise of Germany" beim Publikum auf Stimmenfang gehen? Oder wird Joko dank seiner Show "Let's Dance on Ice" im TV-Olymp mittanzen? Wer zaubert die beste Unterhaltung auf die Bühne? In acht Shows in der Show buhlen Joko und Klaas um die Gunst des Publikums. Welche Show erzielt die höchste Einschaltquote und wird damit "DIE BESTE SHOW DER WELT"? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jeannine Michaelsen, Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf Gäste: Gäste: Stefanie Kloß, Alexander Klaws, Sasha, Tim Bendzko, Herman the German, Thorsten Legat, Evil Jared Hasselhoff, Palina Rojinski, Paul Janke, Nikeata Thompson Originaltitel: Die beste Show der Welt