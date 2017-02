ProSieben 11:55 bis 14:10 SciFi-Film Seelen USA, CH 2013 Nach dem gleichnamigen Roman von Stephenie Meyer 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Gelöschte Erinnerungen und wandelnde Seelen: Melanie versucht mit aller Macht, die Menschen, die sie liebt, vor einer unaufhaltsamen Bedrohung zu retten. Denn Aliens ohne körperliche Gestalt versuchen, die menschliche Rasse zu übernehmen, indem sie in deren Körper eindringen und ihre Erinnerungen auslöschen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Saoirse Ronan (Melanie Stryder / Wanda) Jake Abel (Ian O'Shea) Max Irons (Jared Howe) Frances Fisher (Maggie) Chandler Canterbury (Jamie) William Hurt (Jeb) Diane Kruger (Die Sucherin / Lacey) Originaltitel: The Host Regie: Andrew Niccol Drehbuch: Andrew Niccol Kamera: Roberto Schaefer Musik: Antonio Pinto Altersempfehlung: ab 12