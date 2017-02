NDR 16:30 bis 17:00 Dokumentation Iss besser! Tarik kocht Dich fit - Der gesunde Sonntagsbraten Der gesunde Sonntagsbraten D 2015 HDTV Live TV Merken Gesunde Ernährung kann auch richtig gut schmecken und Spaß machen. Das will Tarik Rose, Spitzenkoch von der Elbe, mit der Sendereihe "Iss besser! Tarik kocht Dich fit" im NDR Fernsehen beweisen. Auch in dieser Folge wird Tarik von einem Gast beim Kochen unterstützt. Als kompetente "Küchenhilfe" ist Dr. Anne Fleck dabei, bekannt als Doc Fleck aus der erfolgreichen NDR Sendung "Die Ernährungs-Docs". Tarik Rose hat sich vorgenommen, einen besonderen Sonntagsbraten auf den Tisch zu bringen, der dazu noch gesund ist: Rehschulter, dazu ein Süßkartoffel-Mousse und Spitzkohl. Und Doc Fleck betont die gesunden Aspekte dieser edlen Mahlzeit: "Fleisch vom Wild ist besonders kalorienarm, da es sogar noch weniger Fett enthält als mageres Rindfleisch." Ganz im Sinne der Ärztin wird bei Tariks Braten auf schwere Beilagen verzichtet. Dafür gibt es vorweg schon einen frischen Salat, der wunderbar mit Wild harmoniert. Tarik setzt auf einen asiatischen Brokkoli-Salat mit Pastinaken-Croutons, Sojasoße, Sesam, Chili, Knoblauch, Limette und Honig. Und aus den Fleischresten kreiert der Koch noch einen echten Energiespender mit einem Hauch Exotik: Couscous-Reh-Salat mit roten Zwiebeln und Granatapfel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tarik Rose Originaltitel: Iss besser! Regie: Svenja Halberstadt