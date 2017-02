ORF 3 16:20 bis 18:10 Drama Alles gerettet A 1963 Stereo 16:9 SW 20 40 60 80 100 Merken Ein Stück vom Ringtheater-prozeß unter Benützung der Originalprotokolle. In den 80iger Jahren des 19. Jahrhunderts ereignete sich einer der furchtbarsten Unglücksfälle der österreichischen Geschichte: der berühmt-berüchtigte Brand des Wiener Ringtheaters am Tag der Premiere zu Offenbachs "Hoffmanns Erzählungen", dem 386 Menschen zum Opfer fielen. Auf der Suche nach den Verantwortlichen kam es zum Prozeß. Angeklagt waren der Requisitenmeister der Feuerwehr, Heer, Feuerwehrmann Breithofer, Theaterdirektor Jauner, Beleuch- tungsinspektor Nitsche und Polizeirat Dr. Landsteiner. Getreu nach den Prozeßakten rollt eine szenische Reportage menschli- chen Ungenügens ab, die auch uns Heutigen zu eindringlicher Warnung dient. Von: Qualtinger/Merz. Mit: Michael Toost, Carlo Böhm. Franz Stoß, Lotte Lang, Kurt Sowinetz, Attila & Paul Hörbiger In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martha Wallner (Adele Pawlik) Karl Hruschka (Hromotka) Karl Fochler (Rechtsanwalt Dr. Fialla) Michael Toost (Rechtsanwalt Dr. Markbreiter) Hans Habietinek (Heer) Fritz Holzer (Breithofer) Robert Lindner (Jauner) Originaltitel: Alles gerettet Regie: Erich Neuberg Drehbuch: Carl Merz, Helmut Qualtinger