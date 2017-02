ORF 1 18:00 bis 19:00 Magazin Sport am Sonntag A 2017 Stereo Live 16:9 Merken Am 5. Februar um 18.00 Uhr in ORF eins mit "Gold-Geschichten aus St. Moritz" Rainer Pariasek präsentiert "Sport am Sonntag" am 5. Februar 2017 um 18.00 Uhr in ORF eins live aus St. Moritz als ORF-Auftakt zur Ski-WM 2017. Live zu Gast ist Super-G-Titelverteidigerin Anna Veith. Alle Details zu den insgesamt 80 Stunden langen ORF-Übertragungen sind unter presse.ORF.at abrufbar. Gold-Geschichten aus St. Moritz - Die historische Dokumentation zur Ski-WM 2017 Vom ersten WM-Auftritt Hansi Hinterseers bis zum Gigantenduell Hermann Maier gegen Stephan Eberharter. Außerdem erinnern sich Annemarie Moser-Pröll, Marlies Raich und Michael Walchhofer an ihre ganz persönlichen St.-Moritz-Erlebnisse. Eine Zeitreise durch 43 Jahre Skigeschichte gestaltet von Peter Brunner. "Sport am Sonntag" ist auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream und sieben Tage nach der Ausstrahlung als Video-on-Demand abrufbar. Das gesamte TV-Angebot des ORF - ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + - ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Rainer Pariasek Gäste: Gäste: Anna Veith (Skirennläuferin) Originaltitel: Sport am Sonntag