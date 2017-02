ORF 1 10:15 bis 11:45 Drama Die Eisprinzessin USA, CDN 2005 Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken In ihrem Lieblingsfach Physik ist die clevere Casey Carlyle einfach unschlagbar. Sie hat die besten Chancen in Harvard aufgenommen zu werden. In anderen Lebensbereichen hinkt sie als Außenseiterin hinterher. Als sie eine ihrer physikalischen Thesen beim Eiskunstlauf nachweisen will, entdeckt die ehemalige Olympiateilnehmerin Tina Harwood ihr Talent. Casey steht vor einer schweren Entscheidung: Gegen den Willen ihrer ehrgeizigen Mutter Joan könnte sie eine echte Eisprinzessin werden! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michelle Trachtenberg (Casey Carlyle) Joan Cusack (Joan Carlyle) Kim Cattrall (Tina Harwood) Amy Stewart (Ann) Hayden Panettiere (Gen Harwood) Trevor Blumas (Teddy Harwood) Kirsten Olson (Nikki) Originaltitel: Ice Princess Regie: Tim Fywell Drehbuch: Hadley Davis Kamera: David Hennings Musik: Christophe Beck Altersempfehlung: ab 6