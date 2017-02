ORF 1 06:00 bis 06:25 Trickserie Biene Maja Kein Wasser mehr D, J 1975 Merken Weil es heiß ist, wollen Maja und ihre Freunde unten am Bach ein Bad nehmen. Doch der Bach ist ausgetrocknet. Maja, Willie und Alexander versuchen festzustellen, was geschehen ist und entdecken einen Biber, der für sich einen Damm gebaut hat. Dadurch wird alles Wasser aufgestaut. Trotz aller Bitten ist der Biber nicht bereit, seinen Damm zu zerstören, und so müssen die Insekten sich selbst helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Scarlett Lubowski (Maja) Eberhard Storeck (Willie) Bruno W. Pantel (Puck) Manfred Lichtenfeld (Flip) Helga Anders (Harald) Tilly Breidenbach (Thekla) Originaltitel: Maya the Bee Regie: Marty Murphy Drehbuch: Marty Murphy Musik: Karel Svoboda