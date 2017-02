Schweiz 2 21:45 bis 23:55 Thriller Bodyguard USA 1992 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Frank Farmer (Kevin Costner) war Leibwächter von Jimmy Carter und Ronald Reagan. Seit den Schüssen auf Reagan hat er sich aus dem Staatsdienst zurückgezogen und nimmt nur noch Privataufträge an. Als er von einem Vertrauten der erfolgreichen Sängerin Rachel Marron (Whitney Houston) für gutes Geld angeworben wird, ist er zuerst mehr als skeptisch. Er weiss, wie schwer solche Berühmtheiten zu beschützen sind. Als er sich bei Rachel vorstellt, wird er äusserst kühl empfangen. Der Star ist wenig begeistert von der Idee, einen neuen Aufpasser am Hals zu haben. Niemand aus ihrer Umgebung hat ihr nämlich gesagt, dass sie bereits mehrere Drohbriefe erhalten hat. Frank beginnt Rachels Villa in eine Festung zu verwandeln. Sie zeigt sich wenig kooperativ - erst als Frank sie bei einem Auftritt vor ihren aggressiven Fans rettet, fasst sie Vertrauen zu ihm. Und allmählich beginnt sie sich für den Mann hinter dem Leibwächter zu interessieren. Nach einer ersten gemeinsamen Nacht besteht Frank jedoch darauf, Beruf und Privatleben strikt zu trennen und ihr Verhältnis zu beenden. In ihrem Stolz verletzt, behandelt Rachel ihn von oben herab und beachtet seine Warnungen kaum mehr. Als ihr jedoch ein neuer Drohbrief eines Fans in die Hände fällt, erkennt sie endlich die reale Gefahr, in der sie schwebt. Frank stellt ihr daraufhin ein Ultimatum: Sie muss ihre weiteren Konzerte absagen und mit ihrem Sohn und ihrer Schwester zu Franks Vater in die Berge fahren. Doch der scheinbar sichere Ort erweist sich als Falle. "Bodyguard" ist ein perfekt durchgestylter Thriller. Mit den beiden Hauptfiguren prallen zwei Gegensätze aufeinander, die den Reiz des Films ausmachen: Die zickige Rachel, die in der oberflächlichen Scheinwelt des Showbiz lebt, lernt durch den integeren Frank, der bereit ist, sein Leben für seine Klienten zu opfern, die wahren Werte des Lebens kennen. Kevin Costner gibt den lakonischen Frank mit Überzeugung und Whitney Houston ist als Rachel Marron in ihrer ersten Filmrolle zu sehen. Sie beweist dabei einige Präsenz, und mit den Gesangsauftritten im Film, bei denen sie unter anderem ihren Hit "I Will Always Love You" zum Besten gibt, bringt sie Fan-Herzen zum Schmelzen. Bei der Kritik fiel der Film wegen seiner offensichtlich kommerziellen Ausrichtung und der konstruierten Story - von Star-Regisseur Lawrence Kasdan ("Body Heat") geschrieben - durch. Doch trotz dieser Mängel hat es der britische Regisseur Mick Jackson verstanden, Romanze und Thriller perfekt zu verbinden, und der Film wurde zum Grosserfolg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Costner (Frank Farmer) Whitney Houston (Rachel Marron) Gary Kemp (Sy Spector) Bill Cobbs (Bill Devaney) Ralph Waite (Herb Farmer) Tomas Arana (Greg Portman) Mike Starr (Tony Scipelli) Originaltitel: The Bodyguard Regie: Mick Jackson Drehbuch: Lawrence Kasdan Kamera: Andrew Dunn Musik: Alan Silvestri Altersempfehlung: ab 12