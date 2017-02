Schweiz 2 20:05 bis 21:45 Show Eurovision Song Contest 2017 - Entscheidungsshow Nadya: "The Fire In The Sky" / Ginta Biku: "Cet air là" / Michèle: "Two Faces" / Freschta: "Gold" / Shana Pearson: "Exodus" / Timebelle: "Apollo" CH 2017 Stereo Live HDTV Merken Anwärterinnen für die Schweizer Teilnahme am "ESC" in Kiew bieten ihren Song in einer grossen Liveshow im Studio 1 von SRF in Zürich dar. Einzig das Fernsehpublikum entscheidet, wer die Schweiz am "Eurovision Song Contest" 2017 vertreten soll. Sven Epiney moderiert die Show - Moderator und Comedian Stefan Büsser fühlt den Puls der Kandidatinnen im Green Room. Sebalter, der "ESC"-Teilnehmer von 2014, ist Gast in der Sendung und präsentiert auf der Bühne seine neue Single "Weeping Willow" vom Album "Awakening". Die Startreihenfolge der sechs Kandidatinnen: 1 Nadya: "The Fire In The Sky" 2 Ginta Biku: "Cet air là" 3 Michèle: "Two Faces" 4 Freschta: "Gold" 5 Shana Pearson: "Exodus" 6 Timebelle: "Apollo" Das Projekt "Eurovision Song Contest" 2017 realisieren SRF, RTS, RSI und RTR gemeinsam. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Stefan Büsser Gäste: Gäste: Sebalter ("ESC"-Teilnehmer von 2014) Originaltitel: Eurovision Song Contest 2017