Schweiz 1 21:40 bis 22:10 Reportage Reporter Menschen, Schicksal, Abenteuer Kinder des Krieges - Kusai (12) hat die Nase voll vom Krieg CH 2017 Stereo HDTV Merken Kusai kommt, wie seine Cousine Mais, zusammen mit seiner Grossfamilie am 7. November 2013 in der Schweiz an. Die Platzverhältnisse im Durchgangszentrum sind eng, aber alle sind zuerst einfach nur glücklich, in Sicherheit zu sein. Mit dem Alltag kommen dann Probleme - und es stellt sich die Frage: Schaffen es diese Kinder, bereits in jungen Jahren wieder neue zu Wurzeln zu schlagen - und das in einem Land, von dem man vorher noch nie gehört hat und wo man zuerst einmal kein Wort versteht? Kusai hat alle Fotos von zu Hause verbrannt und will nichts mehr vom Krieg hören. Reporterin Andrea Pfalzgraf hat die Grossfamilie Nasser in den letzten drei Jahren in der Schweiz mit der Kamera begleitet. Entstanden ist eine zweiteilige Reportage. Im zweiten Film richtet sie den Fokus auf die Familie des heute zwölfjährigen Kusai. In Syrien konnte er wegen des Krieges nur ein Jahr zur Schule gehen. In Köniz BE gehört er inzwischen zu den Klassenbesten und möchte Arzt werden. "Ich habe so viele Menschen gesehen, die starben, weil es keinen Doktor mehr gibt in Syrien", erklärt der Bub in breitem Berndeutsch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Reporter