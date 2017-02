WDR 16:45 bis 18:15 Komödie Almuth und Rita - Zwei wie Pech und Schwefel D 2016 Untertitel Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der unterhaltsame Schlagabtausch zwischen Senta Berger und Cornelia Froboess geht in die zweite Runde: In "Almuth und Rita - Zwei wie Pech und Schwefel" müssen die beiden gegensätzlichen Seniorinnen die nächste Hürde nehmen, um ziemlich beste Freundinnen zu werden. Während sich die pensionierte Zahnärztin mit ihrer Distanziertheit selbst im Weg steht, hat die impulsive Putzfrau einen schweren Schicksalsschlag zu verdauen und gerät in existenzielle Nöte. - Regisseur Nikolai Müllerschön rückt seine grandiosen Hauptdarstellerinnen ins Zentrum der ebenso tiefsinnigen wie amüsanten Tragikomödie, die sich durch pointierte Dialoge auszeichnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Senta Berger (Almuth) Cornelia Froboess (Rita) Patricia Aulitzky (Kathrin) Wolfram Berger (Klaus) Hansjürgen Hürrig (Werner) Martin Leutgeb (Sigi) Ramin Yazdani (Asim) Originaltitel: Almuth und Rita - Zwei wie Pech und Schwefel Regie: Nikolai Müllerschön Drehbuch: Brigitte Blobel Kamera: Daniel Koppelkamm Musik: Julius Kalmbacher, Mathias Grosch Altersempfehlung: ab 6