Die Markthalle La Boqueria gilt als die Königin der Märkte. Der Eingang zu der berühmten Halle liegt direkt an den Ramblas, mitten im pulsierenden Zentrum der katalanischen Metropole Barcelona. Die grosse Anziehungskraft, die der Markt auf die zahlreichen Touristen ausübt, ist Lust und Bürde zugleich. Die zahlreichen Besucher aus aller Herren Länder verstopfen zwar die engen Gänge zwischen den zahllosen Ständen, aber sie kaufen auch. Und sie kommen nur dann, wenn der Markt auch seine Besonderheit bewahrt. Wer die Markthalle betritt, dem schiesst ein wahres Feuerwerk an sinnlichen Genüssen entgegen. Meister der katalanischen Küche kaufen hier genauso ein wie gestresste Hausfrauen. Alle eint die Suche nach Qualität und die Sorgfalt in der Auswahl der Produkte. Küchenchef Carles Gaig verwandelt Wildfleisch aus den nahen Pyrenäen in kulinarische Besonderheiten, die sein Restaurant zu den besten der Stadt machen. Doch es geht auch ganz einfach. Für die "Calçots" reichen ein Bündel dieser Zwiebelsorte, ein offenes Feuer, eine gute Sosse und Freunde, mit denen man auf diese katalanische Spezialität anstossen kann. Wem nach so viel herzhafter Kost der Sinn nach Zuckrigem steht, kommt an Juanitos Tapas Bar mit seinen sündhaft süssen Xuixos nicht vorbei serviert von jemandem, der den Charme dieses Marktes geradezu verkörpert.