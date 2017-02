Servus TV 23:50 bis 00:45 Sport Red Bull TV - Reel Rock Redemption GB 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Engländer James Pearson war ein aufgehender Stern in der britischen Kletterszene. Aber die Erfolge stiegen ihm zu Kopf und führten zu einer öffentlichen Blamage. Pearson muss sich nun neu beweisen mit dem schwersten Aufstieg der in Großbritannien existiert. Auf einem Hügel in der Nähe eines Industriegebiets bei Glasgow in Schottland liegt "Rhapsody" fast ein Jahrzehnt nach der Erstbesteigung noch immer die schwierigste Kletterroute Großbritanniens. Pearson hat erkannt, dass seine einzige Chance, sich zu rehabilitieren, darin liegt, Dave MacLeods "Rhapsody" zu klettern jene legendäre E11-Route, die er einst so scharf kritisiert hatte. Die Dokumentation begleitet James Pearson bei dieser Herausforderung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie