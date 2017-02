Servus TV 22:15 bis 23:15 Sport Red Bull TV - Das Matterhorn - Bergretter im Einsatz Die Gletscherspalte USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Das Team der Air Zermatt steht vor einer großen Herausforderung, als ein Skifahrer in eine 30 Meter tiefe Gletscherspalte fällt. In einem Rennen gegen die Zeit müssen die engagierten Bergretter den Verunglückten aus der Tiefe befreien, bevor das Eis sich verschiebt und den Skifahrer in einem Grab aus Eis einschließt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie