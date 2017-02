"The Fan" - das ist Robert De Niro in der Rolle von Gil Renard, einem Vertreter für Messer und großer Anhänger der Baseball-Mannschaft seiner Heimatstadt San Francisco. Doch aus Gils Leidenschaft wird mehr und mehr eine gefährliche Obsession: Erst ermordet er den schärfsten Spieler-Konkurrenten von Bobby Rayburn, dem Star seiner Mannschaft (gespielt von Wesley Snipes), dann entführt er sogar Bobbys Sohn. Von da an beginnt ein Kampf auf Leben und Tod. Der leider verstorbene Tony Scott führt Regie in diesem rasanten Action-Reißer, in dem neben De Niro und Wesley Snipes noch Ellen Barkin und Benicio Del Toro mitwirken. Die Filmmusik stammt übrigens von Hans Zimmer, einem der einflussreichsten und bekanntesten Filmkomponisten Hollywoods. In Google-Kalender eintragen