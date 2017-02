Servus TV 14:35 bis 15:35 Dokumentation Der Fisch in uns Your Inner Fish USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Wann und unter welchen Umständen entstiegen die ersten Geschöpfe dem Wasser? Dr. Neil Shubin ist geradezu prädestiniert für die Beantwortung dieser interessanten Frage, gelang es ihm doch u.a., im Norden Kanadas die Überreste eines Exemplars der zwischen Fisch und Reptil angesiedelten, vor knapp 375 Millionen Jahren existierenden Gattung Tiktaalik aufzuspüren. Ein nur für Fachleute relevantes Relikt der Naturgeschichte, ohne jeglichen Bezug zu unserer Gegenwart? Keineswegs, denn sein paläontologisches Erbe manifestiert sich noch immer in den Nerven und Knochen sowie der DNA des Menschen. Als lebendigen Beweis hierfür begrüßt Neil Shubin in seiner Sendung Molly - eine junge Frau, die mit Kiemen auf die Welt kam. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Neil Shubin (Paläontologe) Originaltitel: Your Inner Fish Regie: David Dugan, Alex Tate