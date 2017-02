Servus TV 06:55 bis 07:45 Dokumentation Wildes Arabien: Die Zukunft GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Die arabische Welt ist voller Kontraste. Beduinenkarawanen in der Wüste stehen technischen Höchstleitungen in den Golfstaaten gegenüber. Die Gestalter dieser Serie erhielten exklusiven Zugang zu vielen der gut behüteten Geheimnisse der Arabischen Halbinsel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Arabia Regie: Dan Rees Kamera: John Aitchison, Ted Giffords