Nick 01:30 bis 01:55 Comedyserie Clarissa Janets erste Liebe USA 1992 Wieder da Merken Joey Russo, Janets erste große Liebe, ist wieder in der Stadt. Als Janet ihn zum Abendessen einlädt, löst sie damit bei Clarissa Besorgnis, bei Ferguson Freude und bei Marshall Eifersucht aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melissa Joan Hart (Clarissa Darling) Jason Zimbler (Ferguson Darling) Sean O'Neal (Sam Anders) Elizabeth Hess (Janet Darling) Joe O'Connor (Marshal Darling) Paul Kreppel (Joey Russo) Paul Rouffa (Love Bead) Originaltitel: Clarissa Explains It All Drehbuch: Mitchell Kriegman, Alexa Junge, Patricia Marx, Tim Burns