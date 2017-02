Nick 20:35 bis 21:00 Jugendserie Die Thundermans Gast für ein Wochenende USA 2013 Merken Was ist cooler als ein Superheld? Eine ganze Superhelden-Familie! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kira Kosarin (Phoebe Thunderman) Jack Griffo (Max Thunderman) Addison Riecke (Nora Thunderman) Diego Velazquez (Billy Thunderman) Rosa Blasi (Barb Thunderman) David Burrus (Tyler) Howard Cai (Curtis) Originaltitel: The Thundermans Regie: Robbie Countryman Drehbuch: Dan Serafin Musik: Ron Wasserman Altersempfehlung: ab 6