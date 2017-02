Nick 15:10 bis 15:40 Kinderserie Henry Danger Ochsenpocken USA 2016 Merken Piper hat einen verseuchten Keks gegessen und leidet an den Ochsen-Pocken, einer Krankheit, die seit ein paar Jahrhunderten ausgestorben ist. Die Zutaten zu einem Heilmittel befinden sich in Alaska, im Jahre 1709. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ella Anderson (Piper Hart) Cooper Barnes (Captain Man) Jeffrey Nicholas Brown (Mr. Hart) Michael D. Cohen (Schwoz) Riele Downs (Charlotte Bolton) Madison Durbin (Young Time Traveler) Sean Ryan Fox (Jasper Dunlop) Originaltitel: Henry Danger Regie: Steve Hoefer Drehbuch: Samantha Martin, Dan Schneider