Nick 13:25 bis 13:55 Show Cool Factor Aflevering 404 - 05 Februari 2016 NL Merken Cool Factor ist eine Abenteuershow für richtig coole Kids. Wer kann tauchen und einen geheimen Code einsammeln, wer am schnellsten die Kletterwand erklimmen, wer ist der Beste in der rollenden Kugel und wer hat keine Angst vor Schlangen? Cool Factor überschreitet Ländergrenzen: Kinder aus Deutschland, den Niederlanden und Belgien treten in den verschiedenen Wettbewerben gegeneinander an. Die zweite Staffel von Cool Factor wird moderiert von Christian Loß. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cool Factor