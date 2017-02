RTL II 01:00 bis 02:20 Actionfilm Safe - Todsicher USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Expolizist Luke Wright (Jason Statham) ist am Boden. Vor kurzem noch verdingte er sich als Preisboxer, bis er einen seiner Kontrahenten aus Versehen ausknockte, was ihm die russische Mafia an den Hals bringt. Die Osteuropäer ermorden kurzerhand Wrights Frau. Den abgehalfterten Ex-Cop lassen sie laufen mit der Drohung, ihn zu beobachten und jeden umzubringen, mit dem er Kontakt aufnimmt. Wright schlägt sich fortan als Obdachloser durch. Zur selben Zeit trifft Mei (Catherine Chan) aus China kommend in New York ein. Das zwölfjährige Mädchen verfügt über ein aussergewöhnliches mathematisches Talent und kann sich selbst schwierigste Zahlenreihen merken. Triadenboss Han Jiao (James Hong) hält ihre Mutter als Geisel, um Mei zur Arbeit zu zwingen. Dank der Fähigkeiten des Mädchens wickelt er die Geschäfte seiner Organisation in New York ab. Als sie sich schliesslich die Kombination für einen Safe merken muss, und so zum Schlüssel für 30 Millionen Dollar wird, gerät sie ins Visier der russischen Mafia und einer Gruppe korrupter Polizisten. Meis Entführung durch die Russen setzt die Chinesen unter Druck. Als das Mädchen durch einen Zufall aus der Geiselhaft fliehen kann, ist ihr bald die halbe Stadt auf den Fersen. Zufällig trifft sie auch auf den abgetakelten Luke. Mei weckt dessen Beschützerinstinkt, und ohne lange zu überlegen, macht er sich zum Hüter der Kleinen, der alles niedermacht, was sich ihnen entgegenstellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Statham (Luke Wright) Catherine Chan (Mei) Robert John Burke (Captain Wolf) Reggie Lee (Yao Chang) James Hong (Han Jiao) Anson Mount (Alex Rosen) Joseph Sikora (Vassily Docheski) Originaltitel: Safe Regie: Boaz Yakin Drehbuch: Boaz Yakin Kamera: Stefan Czapsky Musik: Mark Mothersbaugh Altersempfehlung: ab 18