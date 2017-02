RTL II 16:00 bis 17:00 Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller D 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken In der ehemaligen Backstube von Michael (39) und Michaela (39) sowie auf deren riesigen Dachboden türmen sich Berge von Trödel. Das Ehepaar lebt zusammen mit den Kindern Anna-Lena (14) und Marvin (18) sowie Michaels Eltern Lianne und Siegfried in einem großen Haus. Über Generationen hinweg hat sich dort einiger Trödel angesammelt. Und für die Jüngsten der Familie ist kaum Platz. Marvin und Anna-Lena müssen seit zwei Jahren in einem Durchgangszimmer schlafen. Außerdem sorgt das Chaos auch immer wieder für Zoff in der Familie. Michaela will Ordnung. Doch niemand nimmt ihren Wunsch ernst. Die Lösung: Der Trödeltrupp muss kommen. Verkaufsexperte Marco Heuberg soll ordentlich ausmisten und natürlich auch einige Schätze bergen. Doch während der Räumung geraten Michaela und Schiegermutter Liane aneinander. Der Trödelprofi muss den Streit schlichten, denn es soll möglichst viel Geld für die Familie zusammenkommen, um die Renovierungsarbeiten am Haus zu finanzieren. Nur dann bekommen Marvin und Anna-Lena endlich ein eigenes Zimmer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller