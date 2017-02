RTL II 13:00 bis 14:00 Dokusoap Die Schnäppchenhäuser - Jeder Cent zählt D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Christina hat sich für ein ungewöhnliches Bauprojekt entschieden. Ein Mobilheim auf dem Campingplatz soll für immer ihr Zuhause sein. Die 29-Jährige hat es sich in ihrem ungewöhnlichen Schnäppchenhaus bereits gemütlich gemacht. Einziges Manko: Das Paradies verursacht viel zu hohe Heizkosten. Die Ursache: Das Dach ist nicht isoliert. Deshalb soll ein Neues her - und zwar schnell. Vor dem ersten Kälteeinbruch soll "die warme Mütze" auf dem Kopf des Häuschens sitzen. Da Christina selber wenig Bauerfahrung hat, übernimmt ihr großer Bruder André das Kommando. Er hat sich eine ganz ausgefallende Konstruktion ausgedacht. Denn einfach Dämmwolle unter das Dach stopfen - wie bei einem gewöhnlichen Haus - das geht im Mobilheim der kleinen Schwester nicht. Hat André seinen Masterplan auch wirklich gut durchdacht? Oder wird Christina im Kalten sitzen bleiben? Auch Rhon (38) und Freundin Jana (30) wollen es sich auf Rädern gemütlich machen. Das Pärchen hat sich ein Grundstück in Brandenburg gekauft. Anstatt ein Haus darauf zubauen, wollen sie hier einen alten, 7 Quadratmeter großen Bauwagen zum Wochenenddomizil umbauen. Dieser befindet sich noch im Urzustand und erinnert sehr an karge Bauarbeiterromantik. Die Dämmung fehlt, und einen richtigen Boden und eine Schlafmöglichkeit gibt es auch nicht. In nur drei Wochen soll der Wagen fertig sein, denn dann stehen die ersten Gäste vor der Tür. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Schnäppchenhäuser - Jeder Cent zählt