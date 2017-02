RTL II 10:00 bis 11:00 Mysteryserie X-Factor: Das Unfassbare Fernlicht / Der magische Umhang / Rudi Hernandez / Kinderbilder / Das Zirkus-Pferd USA 1998 Stereo Live TV Merken Fernlicht - Eine junge Frau wird nachts auf der Landstraße anscheinend von einem LKW verfolgt, der dicht hinter ihr fährt und immer wieder aufblendet. Die Frau hat wahnsinnige Angst - doch dann stellt sich heraus, dass der Fahrer sie nur vor einem brutalen Killer schützen wollte, der sich auf ihrem Rücksitz verschanzt hatte... Der magische Umhang - Als Lenny eines nachts im Park von Halbstarken überfallen und bis auf die Unterhose ausgeraubt wird, hilft ihm die nette Obdachlose Gloria mit einigen Klamotten aus. Sie gibt ihm ein "Mighty-Man"-Kostüm, das Lenny nur widerstrebend anzieht. Doch dann trifft er erneut auf die Halbstarken - und scheinbar setzt das Kostüm enorme Kräfte in ihm frei... Rudi Hernandez - Eine Lehrerin hat ein vollkommen verrücktes Erlebnis: Ihr erscheint im Klassenzimmer der Geist eines verstorbenen Schülers. Plötzlich fallen Schüsse... Kinderbilder - Der kleine Billy zeigt seiner Mutter und seiner Tante ein paar Bilder, die er gemalt hat. Sie stellen fest, dass einige der Kritzeleien Steno-Schriftzeichen sind und auf eine Bank und eine bestimmte Ziffer hinweisen. Hat Billys erst vor wenigen Tagen verstorbener Vater etwas mit den mysteriösen Zeichen zu tun? Das Zirkuspferd - Als der kleine Tanner plötzlich verschwindet, wird sofort eine große Suchaktion eingeleitet, die aber auch nach 48 Stunden immer noch ohne Ergebnis bleibt. Dann kommt man auf die Idee, Count Mystery, ein Pferd mit hellseherischen Fähigkeiten, zu befragen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nick Toth (Lenny) Patricia Charbonneau (Reisende) Julia Glander (Vanessa) Robert Harvey (er selbst) Elena Wohl (sie selbst) Dianne Turley-Travis (Erste Frau) Lynn Moyses (Gloria) Moderation: Jonathan Frakes Originaltitel: Beyond Belief: Fact or Fiction Regie: Marty Pasetta Jr., Jeanne Van Cott