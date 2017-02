RTL II 09:05 bis 10:00 Mysteryserie X-Factor: Das Unfassbare Ernte / Titan / Das Tagebuch / Stadt der Erinnerung / Feuer USA 1998 Stereo Live TV Merken Ernte - Joss Myrtle ist hoffnungslos überschuldet, weil sein Farmland, das seit Generationen im Familienbesitz ist, nichts mehr abwirft. In seiner Verzweiflung empfängt er nachts einen mysteriösen Besucher, mit dem er aufs Feld geht und eine seltsame Zeremonie vollführt. Daraufhin löst sich der Fremde in Luft auf, und nur seine Kleidung bleibt zurück. Am nächsten Morgen sprießt es auf dem verdorrten Land wieder... Titan - Der erfolglose Schriftsteller Harris Fisher wird von seinem Verleger angehalten, reißerische Romane für den Geschmack des Massenpublikums zu schreiben. Er befolgt diesen Rat und schreibt eine Geschichte über einen Luxusdampfer, der auf seiner Jungfernreise von London nach New York mit einem Eisberg kollidiert und sinkt. Der Roman erscheint 1898 - vierzehn Jahre vor der schicksalhaften Fahrt der "Titanic"... Das Tagebuch - Die Außenseiterin Kim Maddox hat seltsame Vorahnungen, die sie nur ihrem Computer anvertraut. Als ihre Mitschülerinnen dahinter kommen, stöbern sie heimlich auf der Festplatte des Rechners. Doch obwohl sich Kims Voraussagen als zutreffend erweisen, lassen sich die beiden davon nicht vom Besuch einer Party abhalten. Wie Kim es vorausgesehen hat, kommen die Mädchen auf dem Weg dorthin ums Leben. Stadt der Erinnerung - Eine Frau, die ihr Gedächtnis verloren hat, erinnert sich während eines kurzen Aufenthaltes in einer kleinen Stadt plötzlich wieder an einige Fragmente. Ihre Ahnungen führen sie zum Grab eines jungen Mannes, der schon lange tot ist. Sie bemerkt nicht, dass im Nachbargrab die Freundin des jungen Mannes liegt, die mit ihm zusammen starb. Das Foto auf dem Grabstein zeigt das Gesicht der Frau ohne Gedächtnis... Feuer - Das Haus von Stewart und Lara Freelands wird von unerklärlichen Feuern heimgesucht. Ein Geisterbeschwörer bringt Stewart schließlich auf die Idee, das Haus könne mit einem Fluch beladen sein, weil er als Kind mit Feuer gespielt und dabei ein Waldstück in Brand gesetzt hat. Als die Feuer nicht aufhören, ziehen die Freelands weg und das Haus wird abgerissen. In den Trümmern findet s In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Daryl Anderson (Joss Myrtle) Pat Crawford Brown (Annie) Michael Fairman (Publisher) Christopher John Fields (Harold) Jonathan Frakes (er selbst) Joseph Fuqua (Harris Fisher) Tami-Adrian George (Rasha) Moderation: Jonathan Frakes Originaltitel: Beyond Belief: Fact or Fiction Regie: Al Schwartz Drehbuch: Ann Elder, Leslye Gustat