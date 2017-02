Dank des etwas unbeholfenen Jungpolizisten Karl-Heinz Krause kann nicht nur eine Autoschieberbande mit den gestohlenen Autos entkommen, es gehen auch noch massig demolierte Polizeiautos auf sein Konto. Zur Strafe muss er jetzt Dienst bei der Verkehrsüberwachung schieben. So wird er auf eine Gruppe Autobahnraser aufmerksam, die auf den Schnellstraßen gerne illegale Autorennen veranstalten. Er schleust sich undercover in die Gruppe, um eigenständig zu recherchieren. Jedoch gewinnt er bald selbst Freude an den rasanten Rennen, schnellen Autos und verguckt sich in eine der Fahrerinnen. Da die Raser gar nicht damit einverstanden sind, dass derweil so viele Polizisten auf den Autobahnen ihr Unwesen treiben, machen sie kurzum gemeinsame Sache, um die Autoschieber zu schnappen. Doch dieses Vorhaben ist wesentlich gefährlicher als sie ahnen... In Google-Kalender eintragen