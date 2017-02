N24 Doku 19:15 bis 19:50 Dokumentation Sci Fi Science: Planet Erde 2.0 USA 2010 Merken Ist es möglich, Planeten in eine zweite Erde zu verwandeln? Könnten wir, wie in "Total Recall", eine künstliche Atmosphäre unter einer Glocke erschaffen? Oder liegt der Schlüssel zum Erfolg im Terraforming? Michio Kaku glaubt, dass es auf dem Mars in kurzer Zeit ein lebensfreundliches, erdähnliches Klima geben könnte, wenn man den Treibhauseffekt in Gang bringt. Dafür müsste der Mars nur um zehn Grad Celsius erwärmt werden - aber wie? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michio Kaku (Himself) Zorikh Lequidre (Death Star Repairman) Originaltitel: Sci Fi Science: Physics Of the Impossible