N24 Doku 16:20 bis 17:20 Dokumentation Die härtesten Gefängnisse der Welt: Rizal, Philippinen GB 2016 Merken Kriminalität und Verbrechen machen auch vor einem Urlaubsparadies nicht Halt: Die Gefängnisse auf den Philippinischen Inseln sind gänzlich überfüllt und fest in den Händen interner Gangs. Journalist Paul Connolly begibt sich für fünf Tage in das Gefängnis von Rizal, wo Kontrolle und Führung unter den Häftlingen längst von der gefürchteten Sputnik-Gang übernommen wurden. Wie fühlt es sich an, wenn die Regeln von gewalttätigen Gangstern diktiert werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Inside The World's Toughest Prisons