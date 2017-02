N24 Doku 14:30 bis 15:30 Dokumentation Lügen und Fälschungen: Die Hitler Tagebücher GB 2016 Merken 1983 präsentierte der "Stern" der erstaunten Öffentlichkeit eine handfeste Sensation: Hitlers Tagebücher. Die Medienwelt war elektrisiert, doch der Scoop entpuppte sich wenig später als Mega-Flop. Wie konnten sich gestandene Reporter und Verlagsleute, ja selbst wissenschaftliche Experten, mit zum Teil billigen Tricks so hinters Licht führen lassen? Einblicke in ein journalistisches Desaster monumentalen Ausmaßes und die seltsame Welt der Sammler von Nazi-Memorabilia. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: History's Greatest Hoaxes