Dokumentation Tierisch abgefahren - Mamas und Papas USA 2015

Eltern sein gilt bekanntlich als der härteste Job der Welt - auch im Tierreich. Hier wird die Erziehungsfrage mitunter sogar gefährlich, denn der Wettstreit ums Überleben macht in der Wildnis auch vor den Jüngsten nicht Halt. Dabei müssen sich die Sprösslinge nicht selten gegen die eigenen Eltern zur Wehr setzen. In einzigartigen Nahaufnahmen aus den Kinderstuben von Löwe, Emu und Co. geht die N24-Dokumentation der Frage nach, wer wirklich den Titel als strengste Eltern der Welt verdient hat.

Originaltitel: Ultimate Animal Countdown