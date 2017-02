Sport1+ 20:00 bis 21:25 Handball Handball - All Star Game All Stars - Deutsche Nationalmannschaft, All Star Game 2017, Leipzig Merken Die Stars der DKB Handball-Bundesliga messen sich in Leipzig mit der Handball-Nationalmannschaft. Dabei erwartet die Zuschauer ein tolles Event mit großen Namen. So sind bei den All Stars unter anderem Anders Eggert (SG Flensburg-Handewitt/Dänemark), Andy Schmid (Rhein-Neckar Löwen/Schweiz) und Holger Glandorf (SG Flensburg-Handewitt/Deutschland) dabei. Bei der Fan-Wahl überraschte zudem Jonas Thümmler (HC Erlangen/Deutschland). Auch das DHB-Team wird in starker Besetzung antreten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Handball