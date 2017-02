SWR 00:15 bis 00:40 Krimiserie Okay S.I.R. In Bombenform D 1973 Merken Bombenattentate in ganz Europa auf Söhne und Töchter sehr reicher Eltern. S.I.R. setzt Biggi und Conny auf Professor Hechedorf an, einen früher bekannten Wissenschaftler und Sprengstoff-Spezialisten. Er lebt seit Jahren zurückgezogen auf Burg Nauenheim. Hier veranstaltet sein Neffe Don ein Hippiefestival. Als Hippies erscheinen die beiden Mädchen im Park der Burg. Conny verschafft sich Zugang zum Professor. Sie erfährt, dass er die Sprengkörper herstellt. Er glaubt, sie würden zu wissenschaftlichen Zwecken benutzt. Bevor Don sich absetzt, will er seinen Onkel und Conny in die Luft sprengen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Anneliese Uhlig (S.I.R.) Anita Kupsch (Biggi) Monika Peitsch (Conny) Hans Hermann Schaufuß (Prof. Hechenberg) Hans Hass jr. (Der schräge Typ) Originaltitel: Okay S.I.R. Regie: Michael Braun Drehbuch: Theo van Alst Kamera: Charlie Steinberger, Bert Elstner Musik: Klaus Doldinger