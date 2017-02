SWR 13:30 bis 16:45 Show Narrentag Markelfingen D 2017 Stereo Live 16:9 HDTV Merken Mit "Narri-Narro" begrüßen Strohmann, Wäschwiiber, Schilfstrueli, Hexen und der Narrenrat der Narrenzunft Seifensieder rund 66 Partnerzünfte von der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee zum großen Narrentag in Markelfingen. Anlass ist der 90. Geburtstag der Markelfinger Narrenzunft. Mehr als 6000 Hästräger werden zum großen Umzug am Bodensee erwartet. Das Kommentatoren Sonja Faber-Schrecklein und Werner Mezger führten durch die Sendung. Reporterin Anina Wenderoth stürzt sich ins närrische Treiben. Auch die Zuschauer sind aufgefordert mitzumachen. Über E-Mail und Telefon kann man Fragen an den Fastnachts-Professor Werner Mezger stellen und beim Rätseln mit Anina Wenderoth närrische Preise gewinnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sonja Faber-Schrecklein, Werner Mezger, Rainer Hespeler Originaltitel: Narrentag Markelfingen Regie: Matthias Weik, Autorin: Christina Wolf